Готовлю стамбульские конвертики: сливочная начинка в хрустящем лаваше — самое то для сытного и быстрого завтрака

Когда времени в обрез, а душа просит чего-то домашнего и сытного, этот рецепт становится настоящим спасением. Все, что нужно, — смешать начинку, завернуть ее в квадратики лаваша и обжарить. Никакого замеса, расстойки и возни с духовкой. При этом результат впечатляет: горячие, хрустящие снаружи и нежные внутри конвертики, которые тают во рту и исчезают со стола за секунды.

Творог (200 г) смешиваю в миске с сыром сулугуни или брынзой (100 г), натертым на крупной терке. Добавляю мелко нарезанный свежий укроп. Тщательно перемешиваю до однородности.

Большой лист тонкого армянского лаваша разрезаю на квадраты со стороной примерно 15 см.

На центр каждого квадрата выкладываю 1–2 столовые ложки творожно-сырной начинки. Края лаваша заворачиваю к центру, формируя аккуратный конвертик или треугольник, и слегка прижимаю, чтобы он не раскрылся.

В отдельной пиале слегка взбиваю яйцо (1 шт.) вилкой. Кисточкой смазываю взбитым яйцом поверхность каждого конвертика.

На сковороде разогреваю тонкий слой растительного масла. Выкладываю конвертики швом вниз и обжариваю на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до образования равномерной золотисто-коричневой, хрустящей корочки.

Подаю горячими сразу со сковороды, дополнив сметаной, натуральным йогуртом или томатным соусом.

