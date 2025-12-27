Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 07:00

Овсянку и творог по отдельности никто не ест, а этот овсяноблин сметают со сковороды: простой завтрак уходит на ура

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Есть продукты, которые сами по себе не вызывают восторга. Овсянка — скучно, творог — «надо, но не хочется». А вот вместе, да ещё с вкусной начинкой, они превращаются в завтрак, который реально ждёшь. Этот овсяноблин получается нежным, сытным и таким удачным, что его едят даже те, кто обычно воротит нос от ПП-еды.

Ингредиенты для основы: яйца — 2 шт., творог — 70 г, овсяные хлопья — 1 ст. л., соль — по вкусу.
Начинка: творожный сыр — 2–3 ст. л., ветчина — 60–80 г, помидор — 1 небольшой.

Яйца, творог и овсянку разомните вилкой до однородной массы, слегка посолите. Можно использовать блендер — так блин получится с приятной текстурой. Разогрейте антипригарную сковороду, вылейте массу и равномерно распределите. Жарьте на среднем огне до румяной корочки с одной стороны. Переверните блин, убавьте огонь. На одну половину выложите творожный сыр, нарезанную ветчину и ломтики помидора. Сложите блин пополам, накройте крышкой и прогрейте ещё 1–2 минуты, чтобы начинка стала мягкой и ароматной.

Ранее мы готовили порционные заливнушки — вкусный холодец из бедрышек и желатина. И не надо варить часами.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
