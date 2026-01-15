Говяжья печень в сметане с луком: готовим быстро деликатесный ужин

Если вы думаете, что не любите говяжью печень, то, скорее всего, вам нужно просто научиться правильно ее готовить. Сегодня поделимся самым простым рецептом.

Ингредиенты:

молоко — 1 л;

печень говяжья — 1/2 кг;

мука — для панировки;

соль, перец — по вкусу;

оливковое масло — 2–3 ст. л.;

лук репчатый — 200 г;

сливочное масло — 50 г;

сметана — 200 г;

вода — 1/2 ст.;

свежая зелень — для сервировки.

Говяжью печень подготовить для термической обработки, порезать крупными кусками, залить на час теплым молоком, накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре. Затем нашинковать лук кольцами и пассеровать на сливочном масле до прозрачности. Печень вытащить, обсушить бумажными полотенцами, нашинковать крупной соломкой и панировать в муке с добавлением соли и перца. Разогреть сотейник, налить туда оливковое масло и обжарить каждый кусочек до золотистой корочки. Затем добавить в сотейник соус из смеси воды и сметаны, переложить туда лук, довести до кипения и тушить на среднем огне под крышкой 10 минут. К тушеной в сметане печени с луком идеально подойдет гарнир из картофельного пюре. При подаче на стол каждую порцию блюда можно украсить свежей мелко рубленной зеленью.

Ранее мы поделились рецептом оладий без дрожжей.