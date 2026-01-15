Говяжья печень в сметане с луком: готовим быстро деликатесный ужин

Если вы думаете, что не любите говяжью печень, то, скорее всего, вам нужно просто научиться правильно ее готовить. Сегодня поделимся самым простым рецептом.
Ингредиенты:
- молоко — 1 л;
- печень говяжья — 1/2 кг;
- мука — для панировки;
- соль, перец — по вкусу;
- оливковое масло — 2–3 ст. л.;
- лук репчатый — 200 г;
- сливочное масло — 50 г;
- сметана — 200 г;
- вода — 1/2 ст.;
- свежая зелень — для сервировки.
Говяжью печень подготовить для термической обработки, порезать крупными кусками, залить на час теплым молоком, накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре. Затем нашинковать лук кольцами и пассеровать на сливочном масле до прозрачности. Печень вытащить, обсушить бумажными полотенцами, нашинковать крупной соломкой и панировать в муке с добавлением соли и перца. Разогреть сотейник, налить туда оливковое масло и обжарить каждый кусочек до золотистой корочки. Затем добавить в сотейник соус из смеси воды и сметаны, переложить туда лук, довести до кипения и тушить на среднем огне под крышкой 10 минут. К тушеной в сметане печени с луком идеально подойдет гарнир из картофельного пюре. При подаче на стол каждую порцию блюда можно украсить свежей мелко рубленной зеленью.
