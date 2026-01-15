Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 11:47

Говяжья печень в сметане с луком: готовим быстро деликатесный ужин

Говяжья печень в сметане с луком, пошаговый рецепт с фото Говяжья печень в сметане с луком, пошаговый рецепт с фото Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы думаете, что не любите говяжью печень, то, скорее всего, вам нужно просто научиться правильно ее готовить. Сегодня поделимся самым простым рецептом.

Ингредиенты:

  • молоко — 1 л;
  • печень говяжья — 1/2 кг;
  • мука — для панировки;
  • соль, перец — по вкусу;
  • оливковое масло — 2–3 ст. л.;
  • лук репчатый — 200 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сметана — 200 г;
  • вода — 1/2 ст.;
  • свежая зелень — для сервировки.

Говяжью печень подготовить для термической обработки, порезать крупными кусками, залить на час теплым молоком, накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре. Затем нашинковать лук кольцами и пассеровать на сливочном масле до прозрачности. Печень вытащить, обсушить бумажными полотенцами, нашинковать крупной соломкой и панировать в муке с добавлением соли и перца. Разогреть сотейник, налить туда оливковое масло и обжарить каждый кусочек до золотистой корочки. Затем добавить в сотейник соус из смеси воды и сметаны, переложить туда лук, довести до кипения и тушить на среднем огне под крышкой 10 минут. К тушеной в сметане печени с луком идеально подойдет гарнир из картофельного пюре. При подаче на стол каждую порцию блюда можно украсить свежей мелко рубленной зеленью.

Ранее мы поделились рецептом оладий без дрожжей.

Читайте также
Капустный заливной пирог с тестом на кефире — самый быстрый рецепт
Семья и жизнь
Капустный заливной пирог с тестом на кефире — самый быстрый рецепт
Перестала печь сметанник! Готовлю торт «Бразилия» с шоколадным бисквитом, банановым муссом и крошкой печенья
Общество
Перестала печь сметанник! Готовлю торт «Бразилия» с шоколадным бисквитом, банановым муссом и крошкой печенья
Ужин для тех, кто не любит мыть гору посуды: булгур с печенью в одной сковороде — идеально для будней
Общество
Ужин для тех, кто не любит мыть гору посуды: булгур с печенью в одной сковороде — идеально для будней
Десерт родом из СССР — сладкая колбаска из печенья и какао
Семья и жизнь
Десерт родом из СССР — сладкая колбаска из печенья и какао
Сковорода стройности: капустные стейки с яйцом — блюдо для легкого ужина
Семья и жизнь
Сковорода стройности: капустные стейки с яйцом — блюдо для легкого ужина
кулинария
печень
рецепты
ужин
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждем ответа»: Песков о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Военэксперт ответил, кого может огорчить кредит Евросоюза Украине
В Иране раскрыли жуткую тактику протестующих
Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России
Германия перестала пускать в свои воды определенные суда
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE
«Коридор сужается»: Песков обратился к Киеву с одним предупреждением
В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения
Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине
«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке
Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко
Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ
Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью
В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению
Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложенную им помощь
Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери
Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры
Американист объяснил обвинения Зеленского Трампом в затягивании конфликта
«Половину украдут»: военэксперт ответил, насколько ВСУ хватит кредита ЕС
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.