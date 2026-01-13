Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 09:20

Раньше овсянка стояла, теперь улетает пачками: овсяное печенье за 7 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если в доме завалялась пачка овсяных хлопьев, самое время превратить ее в ароматное домашнее печенье. У меня раньше овсянку ели неохотно, а теперь это печенье исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть. Мягкое внутри, с легкой хрустящей корочкой и приятным сливочным вкусом — идеально к чаю или кофе. Рецепт простой и надежный: тесто замешивается за минут 7.

Ингредиенты: овсяные хлопья — 200 г, сахар — 100 г, мука — 70–100 г, разрыхлитель — 0,5 ч. л., соль — щепотка, сливочное масло — 120 г, яйца — 2 шт.

Приготовление: овсяные хлопья длительной варки измельчаем в блендере до состояния крупной муки. Соединяем их с мукой, сахаром, солью и разрыхлителем, перемешиваем сухую смесь. Добавляем мягкое сливочное масло и яйца, замешиваем тесто — оно должно получиться мягким и слегка липким. Руками, смоченными водой, отделяем небольшие кусочки теста, формируем шарики и слегка прижимаем их прямо на противне, застеленном пергаментом. Выпекаем при 180°C до румяного золотистого цвета. Печенье получается ароматным, домашним и таким вкусным, что овсянка больше не залеживается.

Ранее мы делились рецептом пятнистого пирога «Коровка» — нужен творог и 20 минут на подготовку. Выпечка, после которой не захотите магазинные десерты.

