Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале

Пенсии 80-летних россиян вырастут на 29% в феврале 2026 года — до 48,79 тыс. рублей, сообщил экономист Игорь Балынин. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», обновление будет произведено автоматически. Также экономист обратил внимание, что доплаты к пенсиям членов летных экипажей получат россияне с выслугой не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины).

Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход, — объяснил эксперт.

Ранее глава комитета по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что депутаты Госдумы не обсуждают новую пенсионную реформу. По его словам, для повышения пенсионного возраста нет оснований, а такие дискуссии без веских причин негативно влияют на психологическое состояние граждан.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что внесение изменений в пенсионную систему не потребуется даже через десятилетия. По ее словам, на данный момент отсутствуют какие-либо основания для этого.