Ушел из жизни крымский митрополит владыка Лазарь

Скончался бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру — Ростислав Швец), сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Архиерею Русской православной церкви на покое было 87 лет. Аксенов выразил соболезнования всем, кто знал и любил Лазаря. Глава региона не стал озвучить причины смерти.

Хорошо знал владыку лично. Он был настоящим подвижником и добрым пастырем для многих тысяч верующих, пользовался огромным уважением людей, принадлежащих к разным конфессиям, — написал он.

По словам Аксенова, на протяжении более чем 30 лет покойный стоял во главе Симферопольской и Крымской епархии, а позднее — Крымской митрополии. Этот период стал эпохой подъема и укрепления православия на Крымском полуострове, заключил он.

