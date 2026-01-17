Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 11:37

Ушел из жизни крымский митрополит владыка Лазарь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Скончался бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру — Ростислав Швец), сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Архиерею Русской православной церкви на покое было 87 лет. Аксенов выразил соболезнования всем, кто знал и любил Лазаря. Глава региона не стал озвучить причины смерти.

Хорошо знал владыку лично. Он был настоящим подвижником и добрым пастырем для многих тысяч верующих, пользовался огромным уважением людей, принадлежащих к разным конфессиям, — написал он.

По словам Аксенова, на протяжении более чем 30 лет покойный стоял во главе Симферопольской и Крымской епархии, а позднее — Крымской митрополии. Этот период стал эпохой подъема и укрепления православия на Крымском полуострове, заключил он.

Ранее в Воронеже на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Цыганкова. Она сопровождала полевой госпиталь на пути от Панинского района Воронежской области до освобожденной Праги. Самоотверженность и мужество Цыганковой спасли жизни сотен людей.

смерти
похороны
Крым
церковь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик назвала неочевидные надбавки к пенсии в России
Военэксперт объяснил необычное применение FPV-дронов «Бумеранг»
Как склеить стекло: возвращаем к жизни хрупкие предметы без следов поломки
Магнитные бури сегодня, 17 января: что будет завтра, инфаркты, тромбозы
«Не успел»: Эрнст произнес душещипательную речь на прощании с Золотовицким
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Лишенная прав женщина устроила смертельное ДТП и уехала на СВО
Раскрыта причина сильного снегопада в Москве
Шац раскрыл, какие эмигранты стали массово возвращаться в Россию
Золотовицкого проводили в последний путь необычайно долгими аплодисментами
Путин обратился к артистам, поддерживающим бойцов СВО
Новый глава офиса Зеленского прибыл в США
Преподавателю центра МВД в Коми предъявили обвинение после взрыва
«Игорек, подари мне пузырек»: Ургант тепло попрощался с Золотовицким
Наступление ВС РФ на Харьков 17 января: почти сотня трупов, мясо в Купянске
В России усилят контроль за зарплатами иностранцев
Российские силы ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун» и 200 дронов
Астроном раскрыл природу сгоревшего над Камчаткой неопознанного объекта
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
ВС России ударили по используемым ВСУ объектам энергетики
Дальше
Самое популярное
Татарский пирог зур бэлиш: традиционное блюдо с душой
Семья и жизнь

Татарский пирог зур бэлиш: традиционное блюдо с душой

Ароматная выпечка к чаю — нежные яблочные кексы
Семья и жизнь

Ароматная выпечка к чаю — нежные яблочные кексы

Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде
Семья и жизнь

Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.