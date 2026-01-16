Ветеран ВОВ Зинаида Цыганкова скончалась на 102 году жизни в Воронеже

В Воронеже на 102 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Цыганкова, сообщил мэр города Сергей Петрин в Telegram-канале. Во время войны она служила санитаркой в полевом госпитале.

Выражаю соболезнования родным и близким Зинаиды Алексеевны, — сказано в публикации.

Ветеран прошла боевой путь от Воронежской области до Праги. Она также была награждена за спасение сотен раненых бойцов.

До этого на 101-м году ушел из жизни советский и российский композитор, ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин. Долгожитель стал автором более трех тысяч музыкальных произведений. Как сообщило Генеральное консульство Российской Федерации в германском Бонне, последние годы жизни музыкант провел в Мюнхене.

Кроме того, ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Кирова Василий Кокорин умер в возрасте 100 лет, заявил глава местной администрации Вячеслав Симаков. По его словам, пенсионер совсем немного не дожил до своего очередного дня рождения.

Ранее ветеран ВОВ и войны с Японией Григорий Тихонов скончался в возрасте 100 лет в Саратове. Он родился в 1925 году в селе Колено и с ранних лет работал в колхозе. В 1943 году был призван в армию, участвовал в боевых действиях против Японии и продолжал службу до 1950 года, в том числе в конвойных войсках МВД.