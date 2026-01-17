Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 11:20

«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого

Хабенский: Золотовицкий умел за секунды снимать любые барьеры между людьми

Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Народный артист России Константин Хабенский на прощании с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А.П.Чехова рассказал, что актер обладал редким даром мгновенно снимать любые барьеры между людьми, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, Золотовицкий вел общение легко, с юмором и всегда очень точно и ненавязчиво делился своим опытом.

Он за считанные даже не минуты, за считанные секунды, умел снять барьер, возрастной, социальный, статусный, какой угодно. И люди, которые находились рядом с ним, начинали просто разговаривать. Начинался нормальный, человеческий, с юмором разговор. Это, конечно же, редкий дар, — сказал он.

Хабенский признался, что ему сложно привыкать к слову «был» по отношению к актеру, которого он назвал своим старшим товарищем и наставником. Золотовицкого не стало 14 января в возрасте 64 лет. По словам членов окружения покойного, он ушел из жизни из-за онкологического заболевания.

Ранее ректор ВГИКа Владимир Малышев отметил, что у Золотовицкого со всеми были человеческие отношения. По его словам, с артистом было легко решать любые вопросы.

