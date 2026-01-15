Татарский пирог зур бэлиш: традиционное блюдо с душой

Зур бэлиш — это национальный татарский пирог, который объединяет в себе насыщенный вкус сочной начинки и мягкое ароматное тесто. Это блюдо готовят на большие праздники и семейные торжества, ведь оно символизирует тепло домашнего очага.

Этот пирог имеет особенность: начинка из мяса, картофеля и лука готовится внутри теста, а в процессе выпекания образуется богатый ароматный бульон. Именно поэтому зур бэлиш — это не просто пирог, а полноценное горячее блюдо, которое подают к столу с особым уважением.

Делимся рецептом традиционного зур бэлиша, чтобы вы могли приготовить его в домашних условиях и насладиться вкусом татарской кухни.

Ингредиенты

Для теста:

мука — 600 граммов;

сметана — 200 граммов;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 150 граммов;

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

баранина или говядина (можно заменить курицей) — 500 граммов;

картофель — 4–5 крупных клубней;

репчатый лук — 2–3 головки;

соль — 1,5 ч. л.;

черный молотый перец — на свой вкус;

лавровый лист — 2 шт.;

вода или бульон — 200 мл.

Пошаговый рецепт

Муку просеиваем в глубокую емкость. Масло нужно натереть на терке или порезать небольшими кубиками. После добавляем к муке и перетираем масло с мукой в мелкую крошку. Вводим к крошке сметану, яйцо и соль. Теперь замешиваем мягкое тесто с эластичной текстурой. Заворачиваем готовое тесто в пленку и отправляем в холодильник на полчаса. Мясо нарежьте мелкими кубиками (примерно 1 см). Картошку чистим и нарезаем такими же кубиками. Лук режем маленькими кубиками. Мясо, картошку и лук смешиваем в одной емкости. Настало время приправ — добавляем соль, перец и лавровый лист. Хорошо перемешиваем! Делим тесто на две части. Одна понадобится для основы, а вторая — для крышки, так что один кусок должен быть больше другого. Раскатываем большую часть в круг толщиной 5–7 мм и выкладываем в предварительно смазанную маслом форму, чтобы края свисали наружу. Выкладываем начинку в форму. Заливаем ее водой или бульоном, чтобы он наполовину покрыл начинку. Раскатываем вторую часть теста и накрываем ею начинку. Плотно защипываем края, чтобы бульон не вытек. В центре делаем небольшое отверстие, чтобы пар выходил из пирога и не разорвал его. Разогреваем духовой шкаф до 180 °C. Выпекаем зур бэлиш 2–2,5 часа. Если верх начнет слишком сильно подрумяниваться, накрываем его фольгой. В процессе выпекания периодически добавляем бульон через отверстие в крышке, дабы начинка была сочной. Готовый пирог разрезают на порции прямо за столом. Сначала аккуратно вынимают часть начинки, разливая бульон по тарелкам, а затем подают тесто с оставшейся начинкой. Зур бэлиш идеально сочетается с крепким чаем или айраном.

Советы по приготовлению

Для аромата в начинку можно добавить мелко нарезанную зелень укропа или кинзы.

Если используете баранину, выберите мясо с небольшим количеством жира — он придаст пирогу особую сочность.

Для более мягкого теста вместо сметаны можно использовать кефир.

Татарский зур бэлиш — это не просто блюдо, а часть богатой кулинарной традиции. Его насыщенный вкус и аромат наполнят ваш дом теплом и уютом, а сам процесс приготовления станет настоящим кулинарным приключением. Попробуйте этот рецепт, чтобы открыть для себя мир татарской кухни!

