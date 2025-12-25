Порционные заливнушки — вкусный холодец из бедрышек и желатина. И не надо варить часами

Если хочется домашнего холодца к Новому году, но без многочасовой варки, эти порционные заливнушки — идеальное решение. Готовятся просто, выглядят аккуратно и празднично, а подача в формах для кексов сразу делает блюдо эффектным. Прозрачный бульон, нежное куриное мясо и никакого риска, что заливное развалится.

Ингредиенты: куриные бедра — 500 г, вода — 1,2 л, желатин — 20 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., лавровый лист — 1–2 шт., душистый перец — 3–4 горошины, чеснок — 1 зубчик, сладкий перец и зелень — для декора, соль — по вкусу.

Приготовление: куриные бедра выложите в кастрюлю, добавьте целую морковь и лук в шелухе. Залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену, посолите и варите на слабом огне около 1 часа. За 15 минут до конца добавьте лавр и перец. Мясо остудите, разберите на волокна, бульон процедите. Желатин залейте 200 мл горячего бульона, дайте набухнуть и полностью растворите, затем соедините с остальным бульоном и добавьте чеснок. В силиконовые формы для кексов выложите морковь, перец и зелень, сверху курицу и аккуратно залейте бульоном. Остудите и уберите в холодильник на 6–8 часов. Перед подачей опустите формы в горячую воду и переверните. Подавайте с хреном или горчицей.

