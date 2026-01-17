Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 10:40

Творог как всегда правит балом: 3 уютных рецепта к чаю — тут и сырники, и запеканка, и суфле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Творог — тот самый продукт, который каждый раз доказывает: из простого можно сделать настоящее удовольствие. Мы собрали три домашних рецепта, которые уже стали хитами на кухне и легко заменят покупные десерты. Здесь есть всё — нежность, аромат, уют и тот самый вкус, ради которого хочется заварить чай и никуда не спешить.

«Пачка творога и три ложки муки» — нежные сырники с изюмом получаются не плотными, а воздушными, с мягкой серединкой и тонкой румяной корочкой. Минимум муки лишь слегка связывает творог, а изюм добавляет сладкие акценты. Со сметаной и мёдом такие сырники тают во рту и превращают обычный завтрак в маленький праздник.

«2 яйца, 2 яблока и творог» — эта запеканка, настоящая палочка-выручалочка. Никакой возни с тестом, минимум ингредиентов и всегда стабильный результат: нежная текстура, аромат печёных яблок и тот самый домашний вкус, который любят и дети, и взрослые. Идеальна к чаю, кофе или просто так.

«Творожное суфле Золушка» — всего 25 минут, и на столе воздушное, невесомое лакомство. Творог, яйцо и молоко превращаются в пышное суфле, которое буквально тает во рту. Лёгкое, не приторное и очень уютное — десерт, который хочется готовить снова и снова.

Ранее мы делились рецептом творожных пышек на завтрак и к чаю. Простой рецепт вместо сырников, когда не хочется их лепить.

Проверено редакцией
Читайте также
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Общество
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Общество
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Хачапури на сковороде: завтраки с творогом с этим рецептом будут вкуснее вдвойне
Общество
Хачапури на сковороде: завтраки с творогом с этим рецептом будут вкуснее вдвойне
Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество
Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Запеканка в новом формате: пирог с творожно-яблочной заливкой для завтраков и чаепития
Общество
Запеканка в новом формате: пирог с творожно-яблочной заливкой для завтраков и чаепития
твороги
суфле
запеканки
сырники
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.