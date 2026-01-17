«Многогранное дарование»: Мишустин о покойном Золотовицком

Покойный ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий имел многогранный талант, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в телеграмме с соболезнованиями. По словам главы кабмина, которые приводит корреспондент NEWS.ru, он был ярким актером, режиссером и педагогом.

Примите мои искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Золотовицкого. Это невосполнимая утрата для отечественной культуры, для родных, близких и коллег. Он был человеком многогранного дарования, который сочетал в себе талант актера, режиссера, педагога, — заявил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что Золотовицкий покорил зрителей вдохновенной игрой и особым обаянием. Также он учил своих воспитанников думать и быть личностями, добавил руководитель кабмина.

Ранее актриса Ольга Воронина заявила, что Золотовицкий до последнего старался держаться и делать вид, что ничего не произошло. Она рассказала, что их последняя встреча произошла полгода назад на сборе труппы. По воспоминаниям актрисы, коллеги уже тогда заподозрили неладное. По информации Telegram-канала Mash, у педагога обнаружили онкологию.