Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 10:55

Россиянка осталась без глаза из-за линз

Жительница Новосибирска лишилась глаза из-за осложнений после ночных линз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница Новосибирска повредила роговицу во время надевания ночных линз и осталась без глаза, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, уже на следующее утро глаз сильно покраснел и воспалился. Пациентка обратилась за медицинской помощью, однако назначенное лечение не дало результата.

Спустя время врачи диагностировали инфекционный кератит, вызванный амебами. Это заболевание способно привести к полной потере зрения. В ходе лечения у девушки также развились абсцесс и язва роговицы.

Несмотря на помощь медиков, сохранить глаз не удалось, и его пришлось удалить. Позже пациентке установили протез. При этом, по данным канала, осложнения затронули и второй глаз, который воспалился и покраснел. На фоне проблем со зрением и ослабленного иммунитета у девушки также развился диабет.

Ранее британская модель Эбби Клэнси, жена бывшего нападающего сборной Великобритании Питера Крауча, рассказала, что едва не лишилась жизни из-за маникюра. Во время новогоднего отдыха в Дубае модель попыталась обнять подругу, зацепилась за ее одежду и в результате сорвала ноготь. Травма сопровождалась резкой болью, сильным кровотечением и потерей сознания.

глаза
зрение
здоровье
линзы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.