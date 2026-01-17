Россиянка осталась без глаза из-за линз

Жительница Новосибирска повредила роговицу во время надевания ночных линз и осталась без глаза, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, уже на следующее утро глаз сильно покраснел и воспалился. Пациентка обратилась за медицинской помощью, однако назначенное лечение не дало результата.

Спустя время врачи диагностировали инфекционный кератит, вызванный амебами. Это заболевание способно привести к полной потере зрения. В ходе лечения у девушки также развились абсцесс и язва роговицы.

Несмотря на помощь медиков, сохранить глаз не удалось, и его пришлось удалить. Позже пациентке установили протез. При этом, по данным канала, осложнения затронули и второй глаз, который воспалился и покраснел. На фоне проблем со зрением и ослабленного иммунитета у девушки также развился диабет.

