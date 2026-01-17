На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8 У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Камчатки произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,8, рассказали ТАСС в Камчатском филиале геофизической службы РАН. Эпицентр сейсмособытия находился в Тихом океане.

Магнитуда сейсмособытия — 5,8, эпицентр — в 190 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг располагался на глубине 39 километров, — подсчитали ученые.

Несмотря на значительные показатели приборов, угроза цунами для прибрежных населенных пунктов не объявлялась. Жители региона, включая столицу края, ощутили подземные толчки силой до трех баллов, что характеризуется как слабое колебание. Специалисты продолжают мониторинг ситуации для исключения рисков повторных афтершоков.

Ранее у побережья американского штата Орегон зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в Тихом океане на глубине около семи километров. Несмотря на значительную силу толчков и прогнозы об их возможном повторении, Геологическая служба США не объявляла угрозу цунами.