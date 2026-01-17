Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 10:57

На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

У берегов Камчатки произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,8, рассказали ТАСС в Камчатском филиале геофизической службы РАН. Эпицентр сейсмособытия находился в Тихом океане.

Магнитуда сейсмособытия — 5,8, эпицентр — в 190 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг располагался на глубине 39 километров, — подсчитали ученые.

Несмотря на значительные показатели приборов, угроза цунами для прибрежных населенных пунктов не объявлялась. Жители региона, включая столицу края, ощутили подземные толчки силой до трех баллов, что характеризуется как слабое колебание. Специалисты продолжают мониторинг ситуации для исключения рисков повторных афтершоков.

Ранее у побережья американского штата Орегон зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в Тихом океане на глубине около семи километров. Несмотря на значительную силу толчков и прогнозы об их возможном повторении, Геологическая служба США не объявляла угрозу цунами.

Камчатка
землетрясения
Тихий океан
Петропавловск-Камчатский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.