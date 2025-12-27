Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 06:51

Курица в сырно-грибном мундире — впечатляющее блюдо к новогоднему столу: готовлю так и восторг гостей обеспечен

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо выглядит настолько презентабельно, что его не стыдно подать самым требовательным гостям. Аккуратные куриные «лодочки», увенчанные румяной сырной шапкой с грибами, смотрятся очень эффектно на большом блюде. А вкус — насыщенный, сбалансированный, где чувствуется и мясо, и гарнир в виде начинки — гарантирует восторженные отзывы.

Куриные бедра без кости (4 шт.) промываю, обсушиваю, слегка отбиваю через пищевую пленку, солю и перчу.

Для начинки: шампиньоны (300 г) и луковицу (1 шт.) мелко нарезаю. На сковороде разогреваю смесь растительного и сливочного масла. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю грибы и жарю на среднем огне 7-10 минут, пока не выпарится вся жидкость. За минуту до готовности добавляю пропущенный через пресс чеснок (2 зубчика), солю, перчу. Снимаю с огня и даю полностью остыть.

Твердый сыр (200 г) натираю на средней терке. В миске смешиваю остывшую грибную массу, тертый сыр и сметану (150 мл).

Куриные бедра выкладываю в форму для запекания, смазанную маслом. На каждое бедро сверху выкладываю обильный слой сырно-грибной массы, разравниваю ее, формируя плотный «мундир», полностью покрывающий мясо.

Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут, пока курица не прожарится внутри, а сырная шапка не покроется аппетитной золотистой корочкой.

Достаю из духовки, даю постоять 5–10 минут, затем подаю. Идеальный гарнир — отварной рис, картофельное пюре или свежие овощи.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
