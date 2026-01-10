Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 17:46

Вместо ужина готовлю картофельные драники с фаршем: сытно и жарятся быстро

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вместо ужина готовлю хрустящие картофельные драники с куриным фаршем. Вкус получается потрясающим: снаружи хрустящая, золотистая, ароматная корочка из картошки, а внутри — сочная, нежная и пикантная мясная начинка.

Для приготовления вам понадобится: 5–6 крупных картофелин, 300 г куриного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Для фарша: мелко нарежьте лук, смешайте с куриным фаршем, посолите и поперчите. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Обязательно отожмите из тертого картофеля лишний сок. В картофельную массу добавьте яйцо, муку, соль, хорошо перемешайте. На разогретую сковороду с маслом выложите столовой ложкой небольшую лепешку из картофельного теста. Сверху поместите чайную ложку подготовленного фарша. Накройте фарш еще одной ложкой картофельного теста, чтобы начинка оказалась внутри. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой до румяной корочки и полной готовности фарша внутри.

Подавайте драники горячими со сметаной. Это очень сытно! А главное, драники жарятся быстро.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из серии «все покидал, и готово»: запеченное мясо с картошкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Хрустящие драники с сюрпризом: готовим золотистые картофельные оладьи с тягучим сыром
Общество
Хрустящие драники с сюрпризом: готовим золотистые картофельные оладьи с тягучим сыром
Сырные драники на завтрак: готовьте целую гору — исчезают мгновенно
Общество
Сырные драники на завтрак: готовьте целую гору — исчезают мгновенно
Кокос, сгущенка и шоколад! Готовлю конфеты «Баунти» дома за 15 минут. Вкус — один в один, а проще не бывает
Общество
Кокос, сгущенка и шоколад! Готовлю конфеты «Баунти» дома за 15 минут. Вкус — один в один, а проще не бывает
Аппетитные зразы «Охотничьи» с грибами, луком и сметанной подливкой. Ароматно и вкусно
Общество
Аппетитные зразы «Охотничьи» с грибами, луком и сметанной подливкой. Ароматно и вкусно
Этот салат съедается первым: теплый с курицей, ананасами и сырной корочкой. Любимец всей семьи от мала до велика
Общество
Этот салат съедается первым: теплый с курицей, ананасами и сырной корочкой. Любимец всей семьи от мала до велика
драники
рецепты
ужины
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшего челябинского депутата задержали за взятку
Назван самый прослушиваемый женский хит в истории
Украинская спортсменка заявила, что гимнастика стала честнее без россиянок
Откровенные фото, шикарный отдых: как живет Седокова после смерти Тиммы
На «Шерегеше» закрылся бар, где отравились туристы
В Нижнем Тагиле родители пожаловались на танец Снегурочек в мини-юбках
Власти раскрыли детали очередной атаки на Белгородскую область
Крупный американский инвестор счел Венесуэлу непривлекательной для бизнеса
Кефирная терапия для легкости: очищаемся после праздничных излишеств
Водный детокс: очистка организма после застолий за 24 часа
Стали известны подробности жуткого дела с убийствами электрическим током
«Страна рыдала бы»: Сухоруков о сценарии «Брата-3» без Бодрова
Ультиматум Медведева с «Орешником» привел Запад в ужас
Аэропорты Москвы приняли тысячу рейсов после погодного коллапса
В России рассказали, что нужно обязательно сделать жертвам фишинга
Странное ДТП парализовало движение в Москве
Синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю в Москве
В Москве обнаружили тело рэпера Shumak
В Госдуме заявили о нежелании Путина «осчастливить» Трампа
Стало известно о предстоящем походе Трампа к врачу
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.