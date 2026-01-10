Вместо ужина готовлю картофельные драники с фаршем: сытно и жарятся быстро

Вместо ужина готовлю хрустящие картофельные драники с куриным фаршем. Вкус получается потрясающим: снаружи хрустящая, золотистая, ароматная корочка из картошки, а внутри — сочная, нежная и пикантная мясная начинка.

Для приготовления вам понадобится: 5–6 крупных картофелин, 300 г куриного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Для фарша: мелко нарежьте лук, смешайте с куриным фаршем, посолите и поперчите. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Обязательно отожмите из тертого картофеля лишний сок. В картофельную массу добавьте яйцо, муку, соль, хорошо перемешайте. На разогретую сковороду с маслом выложите столовой ложкой небольшую лепешку из картофельного теста. Сверху поместите чайную ложку подготовленного фарша. Накройте фарш еще одной ложкой картофельного теста, чтобы начинка оказалась внутри. Обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой до румяной корочки и полной готовности фарша внутри.

Подавайте драники горячими со сметаной. Это очень сытно! А главное, драники жарятся быстро.

