Праздничные ежики с картошкой в духовке: простой рецепт с акцентом для вкусного Нового года

Праздничные ежики с картошкой в духовке: простой рецепт для вкусного Нового года. Это блюдо стало настоящим открытием для моей семьи — готовится просто, а результат восхищает! Нежные мясные шарики с рисом и ароматная картошечка под сырной корочкой — идеальный ужин для душевных посиделок.

Берем: картофель — 5-6 шт., ананасы консервированные — 100 г, мясной фарш (свинина-говядина) — 500 г, лук репчатый — 1 шт., яйцо — 1 шт., рис круглозерный — 3 ст.л., соль, перец, сыр твердый — 100 г.

Рис предварительно отвариваю до полуготовности — он должен оставаться слегка твердым внутри. Смешиваю фарш с мелко нарезанным луком, яйцом, рисом и специями. Тщательно вымешиваю — масса получается ароматной и пластичной. Формирую аккуратные шарики размером с небольшое яблоко. Выкладываю на противень картошку, сверху ананасы и сверху ежики. Слегка солю картофель, а сверху щедро посыпаю все тертым сыром. Запекаю в разогретой до 190°C духовке 30-40 минут до румяной сырной корочки. Аромат стоит на всю кухню — просто сводящий с ума!

Секрет: подаю сразу из духовки, посыпав свежей зеленью. Эти ёжики хороши и с соусом на основе сметаны с чесноком. Блюдо получается настолько сытным и гармоничным, что не требует дополнительного гарнира!

