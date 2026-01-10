Вместо котлет готовлю капустники: самые простые продукты, но семья всегда просит добавку

Белокочанная капуста у нас дома не задерживается — из нее я все чаще готовлю капустники. Блюдо простое, недорогое, но получается настолько сочным и нежным, что обычные котлеты уже никто не просит. Особенно удачно капустники выходят из молодой капусты — мягкие, ароматные и очень домашние.

Ингредиенты: капуста — 500 г, фарш — 600 г (любой), яйцо — 1 шт., репчатый лук — 2 средних, пармезан — 50 г (по желанию), соль — 1 ч. л., черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, мука или панировочные сухари — для обваливания.

Приготовление: капусту и лук нарежьте крупно и измельчите любым удобным способом. В миске соедините овощную массу с фаршем, яйцом, солью и перцем, при желании добавьте тертый сыр. Хорошо вымешайте — масса должна получиться однородной и пластичной. Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или сухарях и обжарьте на среднем огне под крышкой до румяной корочки с двух сторон. Для большей нежности можно дополнительно довести капустники под крышкой с парой ложек воды или отправить в духовку на 15 минут.

