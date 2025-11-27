Новогодние шарики из крабовых палочек за 5 минут! Шедевр на скорую руку

Эта закуска спасает каждый праздник: нужно всего несколько минут и самые обычные продукты — сваренный рис, крабовые палочки и немного сыра. В результате получаются красивые шарики, которые идеально подать перед горячим или поставить на фуршетный стол.

Возьмите 150 граммов крабовых палочек и натрите их мелкой стружкой. Добавьте к ним 100 граммов отварного риса, 2 столовые ложки густого майонеза и 50 граммов тертого твердого сыра. Перемешайте массу и сформируйте маленькие шарики величиной примерно с грецкий орех.

Разогрейте сковороду с двумя столовыми ложками растительного масла. Обваляйте каждый шарик в панировочных сухарях и обжарьте до хрустящей золотистой корочки — обычно достаточно двух-трех минут. Переложите готовые шарики на салфетку, чтобы убрать лишнее масло, и подайте сразу, пока они особенно ароматные и хрустящие.

Совет: если хотите сделать вкус ярче, добавьте щепотку чесночного порошка или пару капель лимонного сока.

Крабовые палочки подрумяниваются быстрее риса, поэтому при равномерной жарке шарики получаются хрустящими, но внутри остаются мягкими.

