Готовим на Новый год закусочный рулет из 3 ингредиентов всего за 10 минут!

Если для новогоднего меню нужна максимально быстрая, яркая и надежная закуска, этот рулет — идеальный вариант. Вам потребуется всего 200 г крабовых палочек, 150 г плавленого сыра и 2 вареных яйца. Получается плотная, нежная и очень удобная для нарезки закуска, которая часто исчезает со стола первой.

Очистите два заранее сваренных яйца и натрите их на мелкой терке. Добавьте к ним 150 г мягкого плавленого сыра. Перемешайте до однородности, слегка подсолите по вкусу.

Теперь подготовьте основу: возьмите 200 г крабовых палочек и разверните каждую — получится пластичная лента. Выложите их внахлест на пищевую пленку так, чтобы сформировать прямоугольный «лист». Равномерно нанесите на него сырно-яичную массу, распределите тонким, но плотным слоем.

Сверните все в рулет. Уберите рулет в холодильник хотя бы на 5–7 минут — даже этих нескольких минут достаточно, чтобы начинка «схватилась» и закуска хорошо нарезалась.

Перед подачей снимите пленку, нарежьте аккуратными шайбами и выложите на блюдо. Рулет держит форму, выглядит аккуратно и подходит к любым праздничным закускам.

Совет: чтобы рулет получилось нарезать идеально ровными кусочками, используйте нож, смоченный горячей водой.

