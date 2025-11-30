Быстрый закусочный торт на Новый год: крабовые палочки и 3 легких продукта

Такой торт всегда производит сильное впечатление на гостей. Его легко собрать за 15 минут, а вкус получается нежным и праздничным. Каждый слой выходит сочным, а готовый торт легко держит форму.

Для рецепта возьмите 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 120 г твердого сыра, 1 маленький огурец, 2 ст. л. майонеза и щепотку соли.

Сварите 3 яйца вкрутую и полностью остудите. Очистите их и натрите на мелкой терке.

Разверните 200 г крабовых палочек в тонкие пласты. Уложите первый слой в небольшую форму. Нанесите майонезную сетку из 1 ст. л. майонеза, присыпьте половиной тертых яиц и слегка посолите.

Натрите 120 г твердого сыра, распределите треть сырной массы поверх яиц.

Нарежьте один свежий огурец маленькими кубиками и добавьте тонким слоем.

Уложите второй слой развернутых палочек, снова распределите смесь из оставшихся яиц и сыра, нанесите еще 1 ст. л. майонеза и разровняйте поверхность.

Закройте торт последним слоем крабовых палочек и слегка прижмите поверхность. Поставьте закуску в холодильник на 1 час.

Совет: добавьте щепотку паприки в майонез — торт получит нежный розовый оттенок и легкую пикантность.

Время приготовления: 15 минут + охлаждение.

