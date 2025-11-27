День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 05:15

В Новый год не толстею! Ем салат «Леди с курицей»: готов за 5 минут!

Салат «Леди с курицей»: простой рецепт Салат «Леди с курицей»: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Леди с курицей» отличается своей простотой, свежим вкусом и легкостью, что делает его идеальным выбором для тех, кто не хочет потолстеть за праздники.

Если заранее отварить 300 г куриное филе в слегка подсоленной воде, то вся сборка блюда займет не больше нескольких минут.

Мелко нарежьте 150 г огурцов и переложите их в глубокую миску. Добавьте туда же 150 г зеленого горошка из банки, полностью слив рассол. Остывшее куриное филе нарежьте небольшими кусочками и соедините с овощами.

Теперь подготовьте заправку и зелень. Выложите в миску 160 г сметаны или натурального йогурта, слегка подсолите. Один пучок укропа измельчите и добавьте к остальным ингредиентам.

Осталось лишь аккуратно перемешать салат, чтобы соус равномерно обволок курицу и овощи. «Леди с курицей» лучше подавать сразу — салат особенно хорош, пока огурцы остаются хрустящими и свежими.

  • Совет: сметану можно наполовину заменить йогуртом или добавить в заправку 1 ч. л. лимонного сока.

Вот еще один легкий, но очень вкусный новогодний салат: рецепт «О-ля-ля» с курицей и яблоками.

Читайте также
Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество
Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Салат «Великолепная четверка» на Новый год: обязательный компаньон к знаменитым оливье и шубе. Готовить проще, а по вкусу не уступает
Общество
Салат «Великолепная четверка» на Новый год: обязательный компаньон к знаменитым оливье и шубе. Готовить проще, а по вкусу не уступает
Лапшевник с фаршем — сытный и вкусный: обалденное блюдо с молочной заливкой в духовке
Общество
Лапшевник с фаршем — сытный и вкусный: обалденное блюдо с молочной заливкой в духовке
Эта закуска изумит ваших гостей: готовим канапе с уткой за 15 минут
Семья и жизнь
Эта закуска изумит ваших гостей: готовим канапе с уткой за 15 минут
Быстрый и нарядный ужин из пачки теста и куриных ножек. Новогодние «мешочки» — под красное вино и шампанское
Общество
Быстрый и нарядный ужин из пачки теста и куриных ножек. Новогодние «мешочки» — под красное вино и шампанское
рецепты
салаты
простой рецепт
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Новый год
праздники
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число украинцев, въехавших на территорию Россию за 2025 год
Сон о малыше: толкование для мужчин и женщин — важные подсказки
Раскрыто, к чему может привести запах краски из квартиры во время ремонта
Россиянам рассказали, как установить кормушки без вреда для птиц
Стало известно, как не попасть под блокировку при снятии наличных
Подготовка семьи к похоронам, наследство: что известно о состоянии Уиллиса
Юрист ответил, может ли работодатель не отпустить сотрудника на сессию
Названы обезболивающие, которые должны быть в домашней аптечке
Осколки дрона ВСУ повредили жилой дом в Пензенской области
В Новый год не толстею! Ем салат «Леди с курицей»: готов за 5 минут!
Дизайнер ответил, как подобрать стильные украшения для новогоднего стола
«Флюгер» и злейший русофоб: кто такой президент ФРГ Штайнмайер
В ФБР опровергли гибель нацгвардейцев в ходе стрельбы у Белого дома
Долги, будущее «Крокуса», личная жизнь: куда пропал Эмин Агаларов
Очевидцы рассказали о серии взрывов над Самарской областью
Юрист объяснил, когда начальство вправе заставить пойти на корпоратив
МВФ предрек Украине дефицит финансирования в ближайшие три года
Тотальная слежка за чатами: демократия в ЕС оказалась под колпаком Брюсселя
В небе над прибалтийской республикой заметили неопознанные объекты
Конфискация имущества, бездетность, личная жизнь: где сейчас Батрутдинов
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.