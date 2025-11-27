В Новый год не толстею! Ем салат «Леди с курицей»: готов за 5 минут!

Салат «Леди с курицей» отличается своей простотой, свежим вкусом и легкостью, что делает его идеальным выбором для тех, кто не хочет потолстеть за праздники.

Если заранее отварить 300 г куриное филе в слегка подсоленной воде, то вся сборка блюда займет не больше нескольких минут.

Мелко нарежьте 150 г огурцов и переложите их в глубокую миску. Добавьте туда же 150 г зеленого горошка из банки, полностью слив рассол. Остывшее куриное филе нарежьте небольшими кусочками и соедините с овощами.

Теперь подготовьте заправку и зелень. Выложите в миску 160 г сметаны или натурального йогурта, слегка подсолите. Один пучок укропа измельчите и добавьте к остальным ингредиентам.

Осталось лишь аккуратно перемешать салат, чтобы соус равномерно обволок курицу и овощи. «Леди с курицей» лучше подавать сразу — салат особенно хорош, пока огурцы остаются хрустящими и свежими.

Совет: сметану можно наполовину заменить йогуртом или добавить в заправку 1 ч. л. лимонного сока.

