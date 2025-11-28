Вкуснее, чем мясо по-французски! Новогодний «Снежный рулет» из свинины

Рулет из свинины на Новый год: простой рецепт

Такое мясо всегда производит впечатление: рулет получается аккуратным, сочным, с аппетитным разрезом и румяной корочкой. Блюдо быстро собирается, красиво смотрится на тарелке и займет идеальное место на новогоднем столе.

Возьмите корейку весом около 700 г. Толстый кусок разрежьте пополам, отбейте так, чтобы получился пласт толщиной около 1,5 см. Натрите мясо чайной ложкой соли и половиной чайной ложки черного перца.

В отдельной миске соедините 120 г мягкого сливочного сыра, 2 ст. л. тертого твердого сыра и 1 мелко измельченный зубчик чеснока — получится густая белая масса, похожая на крем. Размажьте эту массу по мясу ровным слоем и сверните пласт в плотный рулет. Перевяжите рулет нитью, смажьте его чайной ложкой подсолнечного масла и уложите в форму.

Поставьте форму в духовку, прогретую до 190 градусов, и запекайте около 55 минут. За 10 минут до конца приготовления смажьте рулет чайной ложкой сметаны — верх станет мягким и слегка матовым, будто покрытым снежной корочкой. Сразу после духовки дайте рулету постоять пять минут, а затем снимите нить и подавайте блюдо.

Совет: если хотите усилить вкус, добавьте в начинку щепотку паприки или совсем немного мускатного ореха — они хорошо подчеркивают сливочность сыра.

