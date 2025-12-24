Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 17:41

Такая курочка вкуснее любого шашлыка — проверьте сами: мой рецепт сочного мяса из духовки с секретным маринадом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Разгадка невероятной сочности и хрустящей корочки этого блюда — в «сухом» маринаде с мукой. Мука, смешанная со специями, при запекании создает на поверхности плотную ароматную корочку-панцирь, который надежно запирает все соки внутри, не давая мясу высохнуть ни на секунду.

8–10 куриных голеней промываю и хорошо обсушиваю бумажным полотенцем — это важно для корочки. В глубокой миске смешиваю сухие ингредиенты: 3 столовые ложки муки, столовую ложку сладкой молотой паприки, чайную ложку молотого кориандра, чайную ложку черного перца и 1,5 чайные ложки соли. Добавляю к сухой смеси 4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Тщательно все перемешиваю. Каждую подготовленную голень обильно обваливаю в этой ароматной смеси со всех сторон. Плотно, друг к другу, укладываю голени в форму для запекания (желательно, чтобы они соприкасались — так они останутся сочнее). Отправляю форму в разогретую до 200 °C духовку на 40–50 минут. За это время на голенях образуется плотная, хрустящая, очень ароматная корочка, а мясо внутри приготовится и останется невероятно сочным. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Эффектная закуска к празднику может быть быстрой — мой топ-рецепт из лаваша и бекона: на все уходит 15 минут
Общество
Эффектная закуска к празднику может быть быстрой — мой топ-рецепт из лаваша и бекона: на все уходит 15 минут
Сосиски в тесте — прошлый век, мой вариант — куриные ножки: сочное и горячее блюдо в хрустящей шубке к ужину и празднику
Общество
Сосиски в тесте — прошлый век, мой вариант — куриные ножки: сочное и горячее блюдо в хрустящей шубке к ужину и празднику
Из куриного фарша делаю бесподобное горячее на праздники: лодочки с сырно-чесночной начинкой
Общество
Из куриного фарша делаю бесподобное горячее на праздники: лодочки с сырно-чесночной начинкой
Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество
Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Не надо никакого мяса: берем бюджетные ребра и готовим хит — вкуснятина на Новый год в чумовом соусе
Общество
Не надо никакого мяса: берем бюджетные ребра и готовим хит — вкуснятина на Новый год в чумовом соусе
еда
курица
рецепты
маринады
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прощание с актером Лобоцким 25 декабря: где пройдет, кого туда не пустят
Военэксперт ответил, где может быть размещен российский комплекс С-500
Организация для слежки за российской нефтью попала под удар
Продюсер объяснил, почему Ивлева не вернется в шоу-бизнес
Bloomberg признал рубль самой крепкой валютой в 2025 году
Путину передали список осужденных для помилования
В НМХЦ Пирогова обратились к Путину с призывом
Жительница Люберец может сесть на 18 лет за госизмену
Сын Байдена назвал два главных провала отца
Стало известно, когда самое крупное Солнце осветит Землю
В Эстонии выпустили предупреждение на счет «зеленых человечков»
Сотни ботинок времен викторианской эпохи заполонили пляж на западе Англии
Экс-аналитик ЦРУ оценил перспективы украинской армии
Пять уровней уюта: текстиль, который делает спальню местом восстановления
«Какая это звезда?»: экс-директор Киркорова высказался о Марго
В России смогут блокировать сайты без решения суда
Стало известно, как разные поколения россиян празднуют Новый год
Путин вручил Никите Михалкову высшую государственную награду
Москва ожидает рекордный турпоток в 2025 году
На «Госуслугах» проявится еще одна новая возможность
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.