Такая курочка вкуснее любого шашлыка — проверьте сами: мой рецепт сочного мяса из духовки с секретным маринадом

Разгадка невероятной сочности и хрустящей корочки этого блюда — в «сухом» маринаде с мукой. Мука, смешанная со специями, при запекании создает на поверхности плотную ароматную корочку-панцирь, который надежно запирает все соки внутри, не давая мясу высохнуть ни на секунду.

8–10 куриных голеней промываю и хорошо обсушиваю бумажным полотенцем — это важно для корочки. В глубокой миске смешиваю сухие ингредиенты: 3 столовые ложки муки, столовую ложку сладкой молотой паприки, чайную ложку молотого кориандра, чайную ложку черного перца и 1,5 чайные ложки соли. Добавляю к сухой смеси 4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Тщательно все перемешиваю. Каждую подготовленную голень обильно обваливаю в этой ароматной смеси со всех сторон. Плотно, друг к другу, укладываю голени в форму для запекания (желательно, чтобы они соприкасались — так они останутся сочнее). Отправляю форму в разогретую до 200 °C духовку на 40–50 минут. За это время на голенях образуется плотная, хрустящая, очень ароматная корочка, а мясо внутри приготовится и останется невероятно сочным. Подаю горячими.

