Названа причина нападения подростка на школу в Красноярске Mash: подросток напала на школу в Красноярске из-за травли и игнорирования

Причиной нападения девочки на красноярскую школу стала травля и игнорирование со стороны одноклассников, передает Telegram-канал Mash. Подростка прозвали «хиккой» — так называют людей, которые избегают общения и не участвуют в социальной жизни. Над ней смеялись из-за ее асоциального поведения.

Одноклассники отметили, что вокруг девочки сложилась напряженная обстановка. Из-за этого она оказалась изолированной от общения.

Ранее сообщалось, что восьмиклассница устроила поджог одноклассника. Сотрудники школы вызвали пожарных, которые потушили огонь и оказали мальчику первую помощь. У пострадавшего были диагностированы сильные ожоги, покрывающие не менее 30% тела. Подозреваемую задержали полицейские на месте инцидента. В ее рюкзаке также обнаружили молоток.

До этого стало известно, что девочка заранее предупредила о планах поджога в школьном чате, даже проведя опрос о жертвах. Ее угрозы не восприняли всерьез. Одноклассники описали подростка как замкнутую и необщительную. В результате инцидента три ребенка пострадали и были госпитализированы.