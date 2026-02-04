Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:35

Россиянам рассказали, когда необходимо срочно менять банковскую карту

Роскачество: перевыпуск необходим при краже или порче банковской карты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В случае порчи или кражи банковской карты необходим срочный перевыпуск, рассказал Lenta.ru руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Он отметил, что нет способа узнать о краже данных карты.

Ключевым критерием становится ваша собственная цифровая грамотность и осознанность. Важно регулярно анализировать, где и как вы использовали карту. Ведь помимо популярных и защищенных платформ мы часто, не глядя, оплачиваем покупки на малоизвестных сайтах, где риски утечки данных существенно выше, — рассказал Кузьменко.

Эксперт подчеркнул, что заменить карту технически проще, чем удалять данные с каждого сервиса. Он посоветовал в ситуации любых сомнений проявить избыточную осторожность и перевыпустить карту.

Ранее замруководителя по информационной безопасности Никита Блисс рассказал, что россиянам не следует выбрасывать старые банковские карты, так как личные данные могут попасть к мошенникам. Он посоветовал деактивировать карту, разрезать чип и магнитную полосу.

