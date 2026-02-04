Путин и Си Цзиньпин начали переговоры по видеосвязи

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин начали российско-китайские переговоры по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля. Путин присоединился к переговорам из Кремля, Си Цзиньпин — из Дома народных собраний в Пекине.

Владимир Путин в формате видеоконференции провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин направил президенту России новогоднее поздравительное послание. Он подвел итоги межгосударственного сотрудничества. Китайский лидер подчеркнул значимость личных контактов, напомнив о двух полноформатных встречах в Москве и Пекине. Он также выделил ключевые достижения практического взаимодействия, достигнутые за последние 12 месяцев. Среди наиболее значимых результатов отмечено успешное введение безвизового режима.

До этого Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина другом и партнером, подчеркнув, что личное доверие лидеров является главной основой развития двусторонних отношений. Президент отметил, что взаимодействие Москвы и Пекина стало важным фактором для поддержания глобальной стабильности.