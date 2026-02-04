С Собчак и Гузеевой могут взыскать долги по скандальному делу Домогацкого

С Собчак и Гузеевой могут взыскать долги по скандальному делу Домогацкого Mash: Собчак и Гузееву могут привлечь к выплате долгов девелопера-банкрота

Телеведущую Ксению Собчак и актрису Ларису Гузееву могут привлечь к выплате долгов клиентам застройщика-банкрота Сергея Домогацкого, сообщили в Telegram-канале Mash. По информации авторов, знаменитости якобы нативно рекламировали услуги девелопера без соответствующей пометки.

По информации канала, бизнесмен проходит процедуру банкротства после иска пострадавшего — на очереди еще три аналогичных дела. Авторы сообщили, что истцы считают Гузееву и Собчак причастными к схеме. В Mash рассказали, что знаменитостям в суде придется доказывать непричастность к бизнесу.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с Домогацкого 49 млн рублей.