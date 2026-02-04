Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 14:00

С Собчак и Гузеевой могут взыскать долги по скандальному делу Домогацкого

Mash: Собчак и Гузееву могут привлечь к выплате долгов девелопера-банкрота

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Телеведущую Ксению Собчак и актрису Ларису Гузееву могут привлечь к выплате долгов клиентам застройщика-банкрота Сергея Домогацкого, сообщили в Telegram-канале Mash. По информации авторов, знаменитости якобы нативно рекламировали услуги девелопера без соответствующей пометки.

По информации канала, бизнесмен проходит процедуру банкротства после иска пострадавшего — на очереди еще три аналогичных дела. Авторы сообщили, что истцы считают Гузееву и Собчак причастными к схеме. В Mash рассказали, что знаменитостям в суде придется доказывать непричастность к бизнесу.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с Домогацкого 49 млн рублей.

Ксения Собчак
Лариса Гузеева
суды
схемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог назвала главную ошибку худеющих с помощью спорта
Минфин увеличит объем продаж валюты и золота
«Высокие ставки»: аналитик оценил формат переговоров по Украине в ОАЭ
Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи
Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании
Дети попались на уловки мошенников в онлайн-играх
Глава РАН оценил пользу генетических тестов
Патруль Росгвардии поймал скрывавшегося от следствия вора-рецидивиста
В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах
Захарова раскрыла значение скандала с Эпштейном и детьми на Западе
В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП
«Как бы не сопротивлялась»: в России раскрыли, кому достанется Гренландия
Нашествие «Жуков», удар по МФЦ, HIMARS и «Нептуны»: как ВСУ атакуют РФ
В Совфеде назвали причину частых нападений в школах
В МИД России выступили с важным заявлением о планах НАТО
Стало известно, как избежать проблем на работе из-за транспортного коллапса
Американское побережье содрогнулось от мощного взрыва
Свыше 80 детей вернули в Узбекистан из России в 2025 году
Концерт Долиной рискует пройти в полупустом зале
Полицейский ответил, как изменился уровень преступности в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.