Юрист ответил, что грозит Собчак и Гузеевой за рекламу вилл на Бали Юрист Салкин: Собчак и Гузеева не должны возмещать убытки за рекламу вилл

Журналистка Ксения Собчак и телеведущая Лариса Гузеева не должны компенсировать ущерб за рекламу вилл обанкротившегося застройщика, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, знаменитости, как правило, не несут ответственности за действия лиц, купивших у них рекламу.

Ответственность блогера за деятельность лиц или услуг, которые у них заказали рекламу, не предусмотрена. Иначе по такой аналогии за убытки в пирамиде МММ должен был бы отвечать актер, который играл в ролике Леню Голубкова. Поэтому я считаю неперспективными иски к звездам о взыскании. С другой стороны, если будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и роль инфлюенсера в продвижении привлечения средств была значительная, правоохранительные органы могут расценить действия по заказу рекламы как вступление в организованную группу с целью хищения средств дольщиков, — пояснил Салкин.

Он подчеркнул, что участие правоохранителей в подобных ситуациях крайне маловероятно. По словам юриста, в противном случае блогеру пришлось бы тщательно проверять каждый товар или услугу перед их рекламой.

Ранее появилась информация, что Собчак и Гузееву могут обязать возместить долги клиентам обанкротившегося застройщика Сергея Домогацкого. Знаменитости якобы нативно рекламировали услуги девелопера в своих социальных сетях без необходимых пометок.