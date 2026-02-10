Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 06:15

Юрист ответил, что грозит Собчак и Гузеевой за рекламу вилл на Бали

Юрист Салкин: Собчак и Гузеева не должны возмещать убытки за рекламу вилл

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Журналистка Ксения Собчак и телеведущая Лариса Гузеева не должны компенсировать ущерб за рекламу вилл обанкротившегося застройщика, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, знаменитости, как правило, не несут ответственности за действия лиц, купивших у них рекламу.

Ответственность блогера за деятельность лиц или услуг, которые у них заказали рекламу, не предусмотрена. Иначе по такой аналогии за убытки в пирамиде МММ должен был бы отвечать актер, который играл в ролике Леню Голубкова. Поэтому я считаю неперспективными иски к звездам о взыскании. С другой стороны, если будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и роль инфлюенсера в продвижении привлечения средств была значительная, правоохранительные органы могут расценить действия по заказу рекламы как вступление в организованную группу с целью хищения средств дольщиков, — пояснил Салкин.

Он подчеркнул, что участие правоохранителей в подобных ситуациях крайне маловероятно. По словам юриста, в противном случае блогеру пришлось бы тщательно проверять каждый товар или услугу перед их рекламой.

Ранее появилась информация, что Собчак и Гузееву могут обязать возместить долги клиентам обанкротившегося застройщика Сергея Домогацкого. Знаменитости якобы нативно рекламировали услуги девелопера в своих социальных сетях без необходимых пометок.

Ксения Собчак
Лариса Гузеева
компенсации
шоу-бизнес
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звенящая пошлость»: в Госдуме взялись за День святого Валентина
Ложь пиарщиков ВСУ и уничтоженный Ми-24: новости СВО на утро 10 февраля
Сборная Японии подала официальную жалобу на Олимпиаде
«Туда и прилетает»: Мирошник назвал новые законные цели ВС РФ на Украине
В РПЦ отреагировали на шутки Сабурова о Христе
Стали известны показания засекреченного свидетеля по делу о «Крокусе»
Россиян предупредили о последствиях потери электронной подписи
Япония решила закупать для Украины нелетальное снаряжение
Психолог назвала признаки неготовности женщины к отношениям
Раскрыта причина смерти звезды фильма «Один дома»
В России умер адвокат, добившийся моратория на смертную казнь
ВСУ потеряли три единицы техники за одно утро
«РФ не опустится до хамства»: Карасин о санкциях, ЕС и принципах дипломатии
Учения НАТО в Литве закончились победой России: что происходит?
Названы победители ритм-танца на Олимпиаде в Италии
«В США знают»: посол о планах России на Гренландию
Военэксперт раскрыл, как ВСУ могут получить большой объем ракет HIMARS
Врач ответила, к каким опасным последствиям может привести пищевая аллергия
ЕС проигнорировал одно важное предложение России
Онколог назвал виды рака, которые чаще всего возвращаются
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.