С Домогатского взыскали огромную сумму после скандала на Бали Суд взыскал с Домогацкого 49 млн рублей после инцидента с виллами на Бали

Суды взыскал с блогера Сергея Домогацкого 49 млн рублей, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Зорина. Отмечается, что его подозревают в мошенничестве при продажах вилл на Бали.

По информации канала, деньги взыскали в пользу обанкротившейся компании. Авторы сообщили, что суд установил схему: предприниматель создавал интеллектуальную собственность — идею — и «сдавал ее в аренду» подконтрольной компании. Авторы рассказали, что бизнесмен превращал предприятие в «донора» средств.

Ранее певица Лолита Милявская заявила, что не призывала никого покупать виллы на Бали у Домогацкого. По словам исполнительницы, она действительно рассказывала о бизнесе застройщика, но бесплатно и из добрых побуждений, чтобы «поддержать отечественного производителя».

До этого Mash сообщил, что пострадавшие от рук мошенников обратились в Генпрокуратуру с иском к телеведущей Ксении Собчак и Лолите Милявской. По информации канала, поводом стало мошенничество с продажей вилл на Бали, Собчак и Лолиту обвинили в рекламировании недобросовестного застройщика.