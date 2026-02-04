Путин назвал народ Китая дружеским

Китайский народ стал для России дружеским, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры открыли встречу, находясь в Кремле и Доме народных собраний в Пекине соответственно, для обсуждения актуальной двусторонней повестки, сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры были приурочены к кануну китайского Нового года и предстоящему Празднику весны

Крепкого здоровья вам лично, благополучия и удачи в 10 тысячах дел, а дружественному китайскому народу мира и процветания, — пожелал Путин в начале встречи.

Президент также символично отметил начало китайского сельскохозяйственного сезона «Личунь», заявив, что для отношений двух стран любое время года является весной. Он подчеркнул, что личное общение с Цзиньпином на старте нового цикла олицетворяет «обновление и тепло».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать регулярный диалог в 2026 году. Он отметил высокий уровень внешнеполитической координации Москвы и Пекина и совпадение позиций по ключевым вопросам. Также стороны заявили о намерении наращивать сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС.