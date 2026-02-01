«Общение продолжится»: Россия и Китай укрепят диалог на высшем уровне Шойгу: Путин и Си Цзиньпин продолжат вести активный диалог в 2026 году

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат вести активный диалог в 2026 году на регулярной основе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И. По его словам, которые приводит пресс-служба СБ, лидеры двух стран поддерживают дружеские отношения.

Главы наших государств <...> ведут самый активный диалог. Поэтому вполне естественно, что в текущем году такое общение продолжится на регулярной основе, — подчеркнул Шойгу.

По его мнению, уровень внешнеполитической координации между РФ и КНР традиционно высокий. Позиции государств по вопросам отстаивания национальных интересов, обеспечения суверенитета и территориальной целостности во многом совпадают, добавил секретарь Совбеза. Шойгу также уточнил, что Москва и Пекин будут наращивать сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС.

Ранее представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь заявил, что Китай намерен и дальше развивать стратегическое партнерство с Россией. По его словам, Москва и Пекин твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся основных интересов и ключевых проблем каждой из сторон.