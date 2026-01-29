Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 12:30

В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией

Минобороны КНР: Китай готов развивать стратегическое партнерство с Россией

Китай намерен и дальше развивать стратегическое партнерство с Россией, заявил представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь в ходе брифинга. По его словам, стороны будут укреплять стратегическую координацию и расширять содержание двустороннего сотрудничества, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, Москва и Пекин твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся основных интересов и ключевых проблем каждой из сторон. Подобное развитие отношений, как считают в КНР, вносит важный позитивный вклад в обеспечение глобальной безопасности и поддержание международной стабильности.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов развивать долгосрочное стратегическое партнерство с Великобританией. Он выразил признательность британскому премьер-министру Киру Стармеру за позицию о необходимости сотрудничать с Пекином.

Прежде президент США Дональд Трамп подтвердил планы на взаимные визиты с Си Цзиньпином. Он заявил, что ожидает приезда главы КНР в Соединенные Штаты в конце 2026 года. При этом Трамп напомнил, что в апреле текущего года сам намерен посетить Китай, приняв ранее соответствующее приглашение от лидера страны.

