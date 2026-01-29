В КНР захотели развивать стратегическое партнерство с одной из стран Европы

Си Цзиньпин: Пекин заинтересован в стратегическом партнерстве с Лондоном

Китай готов развивать долгосрочное стратегическое партнерство с Великобританией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он выразил признательность британскому премьеру Киру Стармеру за позицию о необходимости сотрудничать с Пекином, передает Центральное телевидение Китая.

КНР готова развивать долгосрочное и стабильное всеобъемлющее стратегическое партнерство с Великобританией, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы на взаимные визиты с Си Цзиньпином. Американский лидер заявил, что ожидает приезда главы государства в Соединенные Штаты в конце 2026 года. При этом Трамп напомнил, что в апреле текущего года сам намерен посетить Китай, приняв ранее соответствующее приглашение от председателя КНР.

До этого Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину новогоднее поздравительное послание. Китайский лидер подчеркнул значимость личных контактов, напомнив о двух полноформатных встречах в Москве и Пекине. Среди наиболее значимых результатов отмечено успешное введение безвизового режима.