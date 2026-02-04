Зимняя Олимпиада — 2026
«Любое время года — весна»: Путин высказался об отношениях России и Китая

Путин заявил, что в отношениях России и Китая всегда царит весна

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Для российско-китайских отношений любое время года — весна, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции. По словам лидера, которые приводит пресс-служба Кремля, добрая традиция их личного общения продолжается на старте нового года, в символичный день «Личунь». Это первый из 24 сезонов традиционного китайского сельскохозяйственного календаря, при этом «ли» означает начало, а «чунь» олицетворяет тепло и рост.

По китайскому народному календарю сегодня «Установление весны», «Личунь», после которого уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе. А для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года — это весна, — отметил президент.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать регулярный диалог в 2026 году. Он отметил высокий уровень внешнеполитической координации Москвы и Пекина и совпадение позиций по ключевым вопросам. Также стороны заявили о намерении наращивать сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС.

