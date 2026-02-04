Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыта одна деталь плана Трампа по Украине

ТАСС: план Трампа допускает вступление Украины в Евросоюз

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
План американского лидера Дональда Трампа содержит возможность вступления Украины в Евросоюз, сообщил ТАСС близкий к переговорам в Абу-Даби источник. Согласно плану, страна может быть интегрирована в объединение уже в 2027 году.

План Трампа не исключает возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году, — сказал источник.

Ранее стало известно, что следующий раунд переговоров по украинскому вопросу может состояться 4–5 февраля в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно эта резиденция была выбрана для первой встречи, так как она максимально подходит для проведения конфиденциального диалога.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби останется неизменным по сравнению с предыдущей встречей. Возглавил группу начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби. По его словам, она понимает, что Киеву нужно временное перемирие, а не полноценное урегулирование конфликта, потому ее задача — затянуть или сорвать переговоры.

