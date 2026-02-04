Симоньян честно рассказала об отношениях со свекровью

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о поддержке со стороны свекрови, матери покойного режиссера Тиграна Кеосаяна. В своем Telegram-канале она отметила, что женщины всегда находятся вместе в поездках.

В разъездах я бываю не очень часто, и моя свекровь ездит со мной. После того как ушел Тигран, она не остается без меня нигде. Этим летом вот была со мной и на Питерском форуме, и на форуме в Херсонесе, и по моим делам в Краснодаре, и в отпуске всей толпой в Абхазии, — написала она.

Симоньян призналась, что не с каждой свекровью смогла бы ужиться. Она подчеркнула, что ей просто повезло.

Ранее Симоньян опубликовала фото без волос на фоне курса химиотерапии. Подписчики поддержали журналистку, отметив, что она выглядит моложе. Другие пожелали ей выздоровления.

До этого главред RT рассказала, что ее состояние ухудшилось после третьей химиотерапии. Из-за этого она не смогла посетить обсуждение своего романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра», который занял первое место в рейтинге издательства АСТ.