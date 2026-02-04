Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 14:00

Симоньян честно рассказала об отношениях со свекровью

Симоньян берет в поездки мать Кеосаяна

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о поддержке со стороны свекрови, матери покойного режиссера Тиграна Кеосаяна. В своем Telegram-канале она отметила, что женщины всегда находятся вместе в поездках.

В разъездах я бываю не очень часто, и моя свекровь ездит со мной. После того как ушел Тигран, она не остается без меня нигде. Этим летом вот была со мной и на Питерском форуме, и на форуме в Херсонесе, и по моим делам в Краснодаре, и в отпуске всей толпой в Абхазии, — написала она.

Симоньян призналась, что не с каждой свекровью смогла бы ужиться. Она подчеркнула, что ей просто повезло.

Ранее Симоньян опубликовала фото без волос на фоне курса химиотерапии. Подписчики поддержали журналистку, отметив, что она выглядит моложе. Другие пожелали ей выздоровления.

До этого главред RT рассказала, что ее состояние ухудшилось после третьей химиотерапии. Из-за этого она не смогла посетить обсуждение своего романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра», который занял первое место в рейтинге издательства АСТ.

Маргарита Симоньян
Тигран Кеосаян
шоу-бизнес
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог назвала главную ошибку худеющих с помощью спорта
Минфин увеличит объем продаж валюты и золота
«Высокие ставки»: аналитик оценил формат переговоров по Украине в ОАЭ
Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи
Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании
Дети попались на уловки мошенников в онлайн-играх
Глава РАН оценил пользу генетических тестов
Патруль Росгвардии поймал скрывавшегося от следствия вора-рецидивиста
В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах
Захарова раскрыла значение скандала с Эпштейном и детьми на Западе
В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП
«Как бы не сопротивлялась»: в России раскрыли, кому достанется Гренландия
Нашествие «Жуков», удар по МФЦ, HIMARS и «Нептуны»: как ВСУ атакуют РФ
В Совфеде назвали причину частых нападений в школах
В МИД России выступили с важным заявлением о планах НАТО
Стало известно, как избежать проблем на работе из-за транспортного коллапса
Американское побережье содрогнулось от мощного взрыва
Свыше 80 детей вернули в Узбекистан из России в 2025 году
Концерт Долиной рискует пройти в полупустом зале
Полицейский ответил, как изменился уровень преступности в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.