04 февраля 2026 в 14:19

Свыше 80 детей вернули в Узбекистан из России в 2025 году

Свыше 80 оставшихся без присмотра детей вернулись в Узбекистан из РФ в 2025 году

Совместная работа России и Узбекистана позволила в 2025 году вернуть на родину 86 детей — граждан Узбекистана, оставшихся без присмотра на территории РФ, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка парламента страны Сураё Рахмонова. По ее словам, 45 из них вернулись благодаря прямому взаимодействию с российским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

В целом усилиями уполномоченных органов двух стран, в Узбекистан из России в 2025 году возвращены 86 детей, — сказала она.

По данным офиса детского омбудсмена Узбекистана, всего за год из России было репатриировано 114 детей, оставшихся без родителей. Рахмонова отметила положительную динамику. По ее словам, таких случаев становится в се меньше.

Механизм сотрудничества также включал работу над отдельными сложными случаями. Речь идет об оформлении опеки, проверке условий жизни, доступе к образованию и содействию в репатриации. В 2025 году офис узбекского омбудсмена получил восемь обращений от российской коллеги по таким ситуациям.

Обычно такой формат взаимодействия помогает оперативно и действенно решать сложные ситуации, связанные с детьми. Конструктивное сотрудничество будет продолжено, — пояснила она.

Для решения этой проблемы в Узбекистане в 2022 году была создана специальная межведомственная группа. Она занимается возвращением детей граждан страны, оставшихся за рубежом без родителей.

Замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шариф Норзода ранее сообщил, что страна в минувшем году обеспечила организованный выезд на работу в Россию более 31 тыс. своих граждан. Как уточнил представитель ведомства, общее количество таджикистанцев, отправившихся в РФ по данному каналу, составило 31 143 человека.

