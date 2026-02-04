Подозреваемый в убийстве жены экс-супруг Джилл Байден не смог внести залог Бывший муж Джилл Байден не смог внести залог по делу об убийстве нынешней жены

Уильям Стивенсон — первый муж Джилл Байден, супруги экс-президента США Джо Байдена — не смог внести залог за освобождение из-под стражи в размере $500 тыс. (38,5 млн рублей), сообщает The New York Times со ссылкой на данные полиции. Его арестовали по подозрению в убийстве его нынешней жены.

По данным полиции, Стивенсон остается под стражей после того, как не смог внести залог в размере 500 тысяч долларов наличными, — сообщила газета.

Большая коллегия присяжных предъявила 77-летнему Стивенсону обвинение в убийстве его нынешней жены. Инцидент произошел 28 декабря в их доме в Уилмингтоне, куда полиция приехала по вызову о бытовом конфликте. На месте правоохранители обнаружили женщину без сознания. Медики попытались ее реанимировать, но безуспешно — она скончалась на месте.

Стивенсон был женат на Джилл Байден с 1970-го по 1975 год. Их брак распался после того, как будущая первая леди познакомилась с сенатором Джо Байденом, который к тому моменту потерял первую жену.

