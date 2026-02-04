Бывший муж Джилл Байден обвиняется в убийстве жены

Первый муж Джилл Байден, супруги бывшего президента США Джо Байдена, задержан и заключен под стражу, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти. Журналисты отметили, что он обвиняется в убийстве нынешней жены Линды.

Детали не раскрываются. Однако известно, что из дома Стивенсонов поступило сообщение о бытовом конфликте. Правоохранители, которые приехали на место, нашли женщину без сознания, через какое-то время она, несмотря на первую помощь, скончалась.

В материале уточняется, что Джилл и Уильям состояли в браке с 1970 по 1975 год. Пара распалась, когда будущая жена президента США встретила Джо Байдена.

Ранее стало известно, что США при загадочных обстоятельствах умерла Линда Стивенсон. Тело 64-летней женщины обнаружили в ее доме после сообщений о бытовом конфликте. Полицейские пытались ее реанимировать, но у них ничего не вышло.

