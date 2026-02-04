Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:49

Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Благотворительная акция «Тележки Добра», приуроченная ко Дню Защитника Отечества, стартует в феврале 2026 года в 10 городах России, пишет Общественная Служба Новостей. Ее участниками стали Москва, Тамбов, Воронеж, Луганск, Пермь, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Архангельск и Тюмень.

Сборы пройдут в каждом из этих городов в определенный день месяца. Все желающие смогут наполнить тележку или корзинку с продуктами и товарами для бойцов СВО. Помощь доставят на Донбасс. Команда «Тележек Добра» повезет груз как в госпитали, так и на передовую в ЛНР и ДНР.

В предыдущих акциях проекта поучаствовали представители шоу-бизнеса, артисты, политические деятели, блогеры, бизнесмены, волонтеры и участники СВО. Они собрали сладости, игрушки для детей-сирот Донбасса, угощения и нужные вещи для бойцов спецоперации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил мечты троих детей, приняв участие в благотворительной акции «Елка желаний». Глава правительства снял с новогодней елки три шарика с желаниями: 10-летний Александр из Краснодара мечтал о конструкторе, его ровесник Михаил из Краснодара, — о 3D-принтере, а 14-летняя Маргарита из Луганска — о термопрессе.

благотворительность
акции
общество
Россия
СВО
