Политолог объяснил, почему США не могут выйти из переговоров по Украине

США должны играть роль посредника в переговорах с Украиной во избежание их срыва, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, отсутствие Вашингтона в мирном процессе значительно снижает способность Киева к заключению соглашений.

Украинская власть — главная препона на пути любой деэскалации и разрешения кризиса. В этой связи американцы вынуждены снова участвовать в переговорах, выступая в роли няньки для [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) и для всех представителей его команды. Без этого украинцы тут же срывают любые попытки урегулирования. Как только Штаты отходят в сторону, Киев начинает показывать свою очевидную недоговороспособность, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что американская администрация стремится позиционировать себя в качестве независимого арбитра в переговорном процессе, а не как активного участника конфликта. По словам политолога, США намеревались наблюдать за урегулированием со стороны, но действия украинцев разрушают эту стратегию.

Позиция американцев очень удобная. Если диалог не приводит к каким-то серьезным подвижкам, то Штаты могут выйти и сказать: «Мы сделали все, что могли, усадили русских и украинцев за стол переговоров, а они сами виноваты, не договорились». Если же переговоры заканчиваются успехом, то американцы могут с этого снять свои гешефты и объявить это грандиозной победой Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru), который остановил очередной конфликт, — заключил Дудаков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер присоединятся к переговорам с Россией и Украиной. Следующая трехсторонняя встреча состоится в Абу-Даби 4 февраля.