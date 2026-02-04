«Стыдно, когда она открывает рот»: Каллас унизили из-за слов о России В соцсети X раскритиковали слова Каллас о нападениях России за последние 100 лет

Пользователи соцсети X начали активно критиковать главу евродипломатии Каю Каллас после одного из последних ее заявлений о России. Чиновница в беседе с журналистами заявила, что Россия за последние 100 лет якобы атаковала как минимум 19 стран, некоторые по три или четыре раза. При этом она уверена, что за это время никто не нападал на российские территории.

Вторжение нацистской Германии в Советский Союз никогда не происходило. Это вам подтвердил эстонский гений и мастер истории. <…> Эту сумасшедшую женщину необходимо срочно госпитализировать. <…> Я понятия не имею, как этой женщине не бывает стыдно каждый раз, когда она открывает рот. <…> Нет смысла отправлять ее на МРТ головного мозга. Его поиск займет очень много времени, — высказались пользователи под никами Chay Bowes, Falcionielide, Boz и Scotland Today Online.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X. Таким образом он прокомментировал заявление высокопоставленной чиновницы о том, что непростая ситуация в мире побуждает начать употреблять алкоголь.