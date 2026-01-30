Салаты-выручалочки: 5 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Быстрые и недорогие салаты — это основа домашнего меню для тех, кто ценит практичность. Главное преимущество этих рецептов в том, что все ингредиенты наверняка уже есть в вашем холодильнике или в ближайшем магазине у дома. Вам не придется ничего долго варить, кроме яиц в паре рецептов, или искать экзотические соусы.

Мы собрали 6 вариантов закусок: от пикантного варианта с морковью до сытного салата с фасолью, который может заменить полноценный ужин. Все пропорции и граммовки вписаны прямо в инструкции, чтобы вы могли приступить к готовке немедленно.

Салат из моркови и сыра: пикантная закуска за 5 минут

Этот вариант часто используют и как салат, и как намазку для бутербродов. Натрите на крупной терке 2 большие свежие моркови, добавьте к ним 100 г твердого сыра. При желании сыр можно заменить качественным плавленым сырком, предварительно подмороженным для удобства. В миску выдавите 3 зубчика чеснока, добавьте 2 ст. л. майонеза или густой сметаны, посолите и приправьте черным перцем. Перемешайте до однородности и подавайте сразу — вкус становится ярче буквально через пару минут.

5 лучших рецептов салатов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Салат «Обжорка» с капустой и горошком

Один из самых недорогих и при этом сытных салатов. Тонко нашинкуйте 400 г белокочанной капусты, посыпьте половиной чайной ложки соли и хорошо разомните руками, чтобы она стала мягкой. Добавьте 1 банку консервированного зеленого горошка без жидкости и 2 мелко нарезанных отварных яйца. Для более выразительного вкуса вмешайте мелко нарезанный репчатый лук и 1 зубчик чеснока. Заправьте салат 2 ст. л. майонеза или сметаны и тщательно перемешайте.

Салат «Воздушный»: нежный ужин из 4 ингредиентов

Этот салат ценят за легкость и аккуратную подачу. Все компоненты натираются и выкладываются слоями. На плоскую тарелку натрите 4 отварных яичных белка, сверху нанесите тонкую сетку майонеза. Следом распределите мелко нарезанную луковицу, предварительно ошпаренную кипятком. Потом выложите 150 г тертого твердого сыра и снова немного заправки. Следующий слой — тертое очищенное кисло-сладкое яблоко. Завершите салат крошкой из желтков и дайте постоять 10 минут перед подачей.

Салат из простых и доступных продуктов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Салат «Сытый холостяк» — быстрый ужин из консервов

Сытный вариант, который собирается буквально за несколько минут. В глубокой миске соедините 1 банку промытой красной фасоли и 1 банку консервированной кукурузы. Добавьте 150 г нарезанной кубиками ветчины или подкопченной колбасы, 2 мелко нарезанных маринованных огурца и половину пучка укропа. Выдавите 1 зубчик чеснока, заправьте 2 ст. л. майонеза. Перед самой подачей всыпьте 40–50 г ржаных сухариков, чтобы они сохранили хруст.

Салат «Крабовый экспресс» с огурцом

Упрощенная версия популярного крабового салата, где не нужно варить рис или овощи. Нарежьте кубиками 200 г крабовых палочек и 2 свежих огурца. Добавьте 1 банку сладкой кукурузы и 100 г тертого твердого сыра. Для пикантности выдавите зубчик чеснока и вмешайте мелко нарезанный укроп. Заправьте салат 2 ст. л. майонеза или натурального йогурта, слегка посолите и подавайте сразу после приготовления.

Салат на скорую руку Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Слоеный салат «Невеста» за 10 минут

Нежный слоеный салат, который выглядит аккуратно и подходит даже для праздничного стола. Первым слоем натрите 3 отварных белка и нанесите легкую сетку из майонеза. Сверху выложите мелко нарезанный репчатый лук, предварительно залитый горячей водой на 1 минуту. Далее распределите тертое очищенное яблоко, следом — 200 г твердого сыра и еще немного заправки. Посыпьте салат тертыми желтками, при необходимости подсолив каждый слой отдельно.

