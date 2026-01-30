Зимняя Олимпиада — 2026
Слоеный салат «Невеста» на скорую руку за 10 минут — просто и сытно!

Слоеный салат «Невеста» на скорую руку за 10 минут — просто и сытно!
Этот салат — идеальное доказательство того, что из самых простых продуктов можно создать отличное блюдо. Всего 4 ингредиента и 10 минут времени!

Подготовьте 200 г любого твердого сыра, 1 большое яблоко (советуем взять кисло-сладкое) и 1 маленькую луковицу, 3 яйца (предварительно их надо сварить). Первым делом мелко нарежьте лук и, чтобы он не горчил, залейте на минутку горячей водой, после чего как следует отожмите.

Теперь будем собирать салат. Натрите белки прямо на плоскую тарелку и сделайте легкую сеточку из 2 ст. л. майонеза. Вторым слоем равномерно распределите лук. Третий слой — натертое на крупной терке очищенное яблоко. Сверху на яблоко натрите сыр и снова нанесите тонкий слой майонеза. Завершите композицию тертыми желтками. Посолите по вкусу каждый слой, но не приминайте их ложкой, чтобы сохранить объем.

  • Совет: чтобы яблоко в салате не потемнело, сбрызните его парой капель лимонного сока сразу после того, как натрете.

Салат «Итальянская свежесть» с руколой и томатами приготовьте по нашему рецепту.

