Открываю банку кукурузы — мой салат для сочельника готов за минуты!

Приготовление блюд на скорую руку на Крещенский сочельник требует учета постных ограничений. Салат из консервированной кукурузы и соленых огурцов полностью соответствует этим требованиям и готовится очень быстро. Для него понадобится одна стандартная банка консервированной кукурузы (примерно 340 г), три-четыре соленых огурца среднего размера, одна небольшая головка репчатого лука и пучок свежего укропа.

Кукурузу откидывают на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол. Соленые огурцы нарезают мелкими кубиками или короткой соломкой. Лук шинкуют тонкими полукольцами. Для смягчения вкуса и удаления лишней горечи лук можно обдать кипятком и промыть холодной водой. Укроп мелко рубят.

Все подготовленные ингредиенты соединяют в салатнике. В качестве заправки для постного салата используют три столовые ложки нерафинированного подсолнечного масла, смешанного с чайной ложкой лимонного сока или яблочного уксуса. Салат аккуратно перемешивают и дают настояться 10–15 минут для гармонизации вкусов.

Такой салат в Крещенский сочельник получается свежим, сочным и пикантным. Он может служить как самостоятельным блюдом, так и дополнением к постным кашам или вареникам. Сочетание сладковатой кукурузы и соленых огурцов создает интересный вкусовой контраст.

