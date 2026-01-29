Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Салат «Крабовый экспресс» с крабовыми палочками: сметают первым со стола!

В отличие от классического крабового салата, здесь не нужно часами варить рис или овощи.

Возьмите 200 г крабовых палочек и нарежьте их небольшими кубиками. Добавьте к ним 1 банку сладкой консервированной кукурузы, предварительно слив из нее всю жидкость. Чтобы салат был по-настоящему сочным, нарежьте кубиками 2 средних свежих огурца (если кожица жесткая, ее лучше заранее очистить). Натрите на крупной терке 100 г любого твердого сыра. В миску с ингредиентами выдавите 1 зубчик чеснока через пресс. Заправьте салат 2 ст. л. майонеза или густого натурального йогурта, добавьте щепотку соли и мелко порубленный пучок свежего укропа. Тщательно перемешайте все ложкой и сразу подавайте к столу, пока огурцы не дали лишний сок.

  • Совет: если вы хотите сделать вкус более изысканным, добавьте в салат горсть белых сухариков прямо перед подачей, чтобы они не успели размокнуть и приятно хрустели.

