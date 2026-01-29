Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Забудьте про магазинный! Готовлю майонез в стакане за 15 секунд. Без консервантов, густой и очень вкусный. Рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вы точно знаете, что внутри: свежее яйцо, чистое масло, горчица, лимон и соль. Никакого крахмала, эмульгаторов, усилителей вкуса и консервантов. Только натуральный, чистый вкус, который преобразит любой салат или бутерброд.

Возьмите высокий и достаточно узкий стакан, в который плотно входит головка вашего погружного блендера. Аккуратно разбейте в него 1 свежее яйцо комнатной температуры. Важно: желток должен остаться целым и лежать на дне, белок — сверху.

Не перемешивая, добавьте прямо поверх яйца 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. готовой горчицы (дижонской или обычной) и 1 ч. л. свежего лимонного сока или винного уксуса.

Затем очень аккуратно, по стенке стакана, влейте 200–250 мл рафинированного растительного масла (подсолнечного или оливкового). Масло должно полностью покрыть яйцо и остальные ингредиенты, образовав сверху отдельный слой.

Опустите погружной блендер в стакан так, чтобы он полностью лег на дно и накрыл желток. Включите блендер на максимальную скорость и держите его неподвижно на дне 5–7 секунд. Вы увидите, как под ним начнет образовываться густая светлая эмульсия — это начался процесс.

Как только эмульсия появилась, начинайте медленно и плавно поднимать блендер вверх, не выключая его. Он будет постепенно захватывать масло сверху и превращать его в майонез. Весь процесс займет 10–15 секунд. Когда блендер дойдет до верха, майонез готов — густой, однородный и белоснежный. Переложите в банку и храните в холодильнике до 3–4 дней.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

