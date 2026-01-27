Накормит всю семью: экспресс-салат с фасолью — ужин из банки за 5 минут!

Бывают вечера, когда на готовку нет ни времени, ни желания, а заказывать еду слишком дорого. В такой ситуации выручит наш рецепт, где ничего не нужно варить или жарить. Этот салат получается настолько калорийным и сбалансированным, что после него точно не захочется идти к холодильнику за добавкой.

Возьмите банку (400 г) консервированной красной фасоли в собственном соку, слейте жидкость и промойте бобы холодной водой. Выложите их в глубокую миску. Туда же добавьте банку сладкой консервированной кукурузы, также предварительно слив сок. Нарежьте небольшими кубиками 150 г любой подкопченной колбасы или ветчины. Мелко порубите 2 средних маринованных огурца и половину пучка свежего укропа. Выдавите через пресс 1 зубчик чеснока прямо в миску для пикантности. Самый главный ингредиент, который нужно добавлять в последний момент, — пачка (40–50 г) ржаных сухариков с вашим любимым вкусом (лучше всего подойдут со вкусом бекона или чеснока). Заправьте все 2 ст. л. майонеза и тщательно перемешайте.

Совет: если вы хотите, чтобы салат был еще нежнее, добавьте в него 100 г натертого твердого сыра, он отлично свяжет все ингредиенты между собой.

