Польские обжаренные тосты с сыром и ветчиной: 4 ингредиента, а ощущение что сильно старалась

Эти польские тосты с ветчиной — настоящая находка для быстрого перекуса. Хрустящий хлеб, тягучий сыр и сочная ветчина превращают простой набор продуктов в ресторанную закуску, как в уютных кафе Кракова. Готовятся за 5 минут, а ощущение — будто старалась полдня.

В итоге получается идеальный баланс: поджаристая корочка, ароматное масло, расплавленный сыр и нежная ветчина, которая пропитывается сливочным вкусом. Сытно, уютно и очень по-домашнему — такие тосты хочется готовить снова и снова.

Ингредиенты: 8 ломтиков белого или ржаного хлеба, 200 г твёрдого сыра, 100–150 г ветчины, 50 г сливочного масла, 1 зубчик чеснока, щепотка перца или тмина — по желанию.

Хлеб нарезают ломтиками, сыр натирают, ветчину режут тонкими полосками. На сковороде растапливают масло с чесноком, выкладывают хлеб и обжаривают до золотистой корочки. Переворачивают, кладут на каждый ломтик немного ветчины, сверху щедро посыпают сыром, накрывают крышкой и убавляют огонь. Томят 2–3 минуты, пока сыр полностью не расплавится. Подают сразу, горячими — пока сыр тянется, а ветчина остаётся сочной.