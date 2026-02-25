Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 15:02

Польские обжаренные тосты с сыром и ветчиной: 4 ингредиента, а ощущение что сильно старалась

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти польские тосты с ветчиной — настоящая находка для быстрого перекуса. Хрустящий хлеб, тягучий сыр и сочная ветчина превращают простой набор продуктов в ресторанную закуску, как в уютных кафе Кракова. Готовятся за 5 минут, а ощущение — будто старалась полдня.

В итоге получается идеальный баланс: поджаристая корочка, ароматное масло, расплавленный сыр и нежная ветчина, которая пропитывается сливочным вкусом. Сытно, уютно и очень по-домашнему — такие тосты хочется готовить снова и снова.

Ингредиенты: 8 ломтиков белого или ржаного хлеба, 200 г твёрдого сыра, 100–150 г ветчины, 50 г сливочного масла, 1 зубчик чеснока, щепотка перца или тмина — по желанию.

Хлеб нарезают ломтиками, сыр натирают, ветчину режут тонкими полосками. На сковороде растапливают масло с чесноком, выкладывают хлеб и обжаривают до золотистой корочки. Переворачивают, кладут на каждый ломтик немного ветчины, сверху щедро посыпают сыром, накрывают крышкой и убавляют огонь. Томят 2–3 минуты, пока сыр полностью не расплавится. Подают сразу, горячими — пока сыр тянется, а ветчина остаётся сочной.

Проверено редакцией
Читайте также
Финские гренки с сыром и укропом: всего два продукта, а аромат такой, что домашних за уши не оттащишь
Общество
Финские гренки с сыром и укропом: всего два продукта, а аромат такой, что домашних за уши не оттащишь
Балкарские гренки с сыром и паприкой: нежные внутри, румяные снаружи — съедаются еще на сковороде
Общество
Балкарские гренки с сыром и паприкой: нежные внутри, румяные снаружи — съедаются еще на сковороде
Капусту не успеваю покупать — отправляю в духовку с сыром и сливками. Гратен — нежнее вы точно не ели
Общество
Капусту не успеваю покупать — отправляю в духовку с сыром и сливками. Гратен — нежнее вы точно не ели
Научила всех подруг так готовить хачапури — любимый рецепт для быстрых завтраков и перекусов
Общество
Научила всех подруг так готовить хачапури — любимый рецепт для быстрых завтраков и перекусов
Картошка по-грузински с курицей: картофель, куриное филе и сыр заливаю сливками с чесноком. Ум отъешь, а возни — нет
Общество
Картошка по-грузински с курицей: картофель, куриное филе и сыр заливаю сливками с чесноком. Ум отъешь, а возни — нет
гренки
сыр
простой рецепт
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат ответил, как расширить перечень жизненных ситуаций на «Госуслугах»
Гастроэнтеролог перечислила причины боли в левом боку
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме хотят обязать государство выплачивать долги алиментщиков
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Жители российского города надели противогазы из-за опасных выбросов
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.